更多編輯台推薦新聞：
印尼亞運選手村改裝醫院啟用 武漢肺炎疑似病患急求診
國際

印尼亞運選手村改裝醫院啟用 武漢肺炎疑似病患急求診

英國要求海外旅人立即返國 除買生活必需品不得外出
國際

英國要求海外旅人立即返國 除買生活必需品不得外出

1月底就與確診分列 無症狀者恐成中國疫情黑洞

1月底就與確診分列 無症狀者恐成中國疫情黑洞

劉真44歲離世女王身影不再 從芭蕾到國標舞藝人生落幕
娛樂

劉真44歲離世女王身影不再 從芭蕾到國標舞藝人生落幕

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
特派現場／全球數億人禁足防疫 各大城市寂寥畫面極似電影
首頁 / 社會

消防署：抗疫裝備充足 確保執勤安全

最新更新：2020/03/24 11:59

（中央社記者黃麗芸台北24日電）武漢肺炎疫情升溫，消防署今天指出，為確保消防同仁在疫情時期執勤安全，相關消防救護防疫裝備物資充足，並取消全國消防機關業務評核，讓同仁安全、安心投入抗疫。

消防署今天發布新聞稿表示，因應疫情期間防疫工作，已盤點全國相關防護裝備，存量仍夠運用，將依各地需求，協調衛福部疾管署配合調度，保障第一線救護同仁執勤安全及確保防疫物資充足。

消防署指出，消防第一線救護人員在疫情期間的防護裝備，是由中央流行疫情指揮中心統籌調配、全額補足，包括每日核撥1萬多片口罩供第一線救護人員使用，另N95口罩、隔離衣等防疫裝備則是用多少補多少。

為讓消防同仁安全、安心投入抗疫，消防署表示，已取消全國消防機關業務評核，至於全國消防暨義勇消防人員競技大賽也將於近日召開全國領隊會議決議延期或取消。

消防署昨天也函發「109年全國消防暨義勇消防人員競技大賽」賽前訓練注意事項，請各地消防機關評估疫情及參訓人員風險，暫停或取消訓練活動。

消防署提到，針對高雄市消防人員日前出勤造成1死4傷案，根據警方初判得知，為肇事方疑似超速行駛且聞消防車警號未立即避讓所致；事故原因明確 ，今天將邀集路政單位、專家學者、消促會及基層代表召開會議，就消防人員駕駛行為及消防車配備等議題進行檢討策進。

此外，「災害事故調查會設置辦法」草案已於19日內政部部務會報通過，現正辦理發布程序。（編輯：戴光育）1090324

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報