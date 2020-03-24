消防署：抗疫裝備充足 確保執勤安全

（中央社記者黃麗芸台北24日電）武漢肺炎疫情升溫，消防署今天指出，為確保消防同仁在疫情時期執勤安全，相關消防救護防疫裝備物資充足，並取消全國消防機關業務評核，讓同仁安全、安心投入抗疫。

消防署今天發布新聞稿表示，因應疫情期間防疫工作，已盤點全國相關防護裝備，存量仍夠運用，將依各地需求，協調衛福部疾管署配合調度，保障第一線救護同仁執勤安全及確保防疫物資充足。

消防署指出，消防第一線救護人員在疫情期間的防護裝備，是由中央流行疫情指揮中心統籌調配、全額補足，包括每日核撥1萬多片口罩供第一線救護人員使用，另N95口罩、隔離衣等防疫裝備則是用多少補多少。

為讓消防同仁安全、安心投入抗疫，消防署表示，已取消全國消防機關業務評核，至於全國消防暨義勇消防人員競技大賽也將於近日召開全國領隊會議決議延期或取消。

消防署昨天也函發「109年全國消防暨義勇消防人員競技大賽」賽前訓練注意事項，請各地消防機關評估疫情及參訓人員風險，暫停或取消訓練活動。

消防署提到，針對高雄市消防人員日前出勤造成1死4傷案，根據警方初判得知，為肇事方疑似超速行駛且聞消防車警號未立即避讓所致；事故原因明確 ，今天將邀集路政單位、專家學者、消促會及基層代表召開會議，就消防人員駕駛行為及消防車配備等議題進行檢討策進。

此外，「災害事故調查會設置辦法」草案已於19日內政部部務會報通過，現正辦理發布程序。（編輯：戴光育）1090324