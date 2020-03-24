男彩券行縱火母死姊重傷 殺人罪嫌起訴

（中央社記者蕭博文台北24日電）新北市新店區林姓男子因故與姊姊爭吵後，涉嫌潑汽油在自家彩券行縱火，導致母親燒死，姊姊受傷，台北地檢署今天依殺人等罪嫌起訴林男。

新北市新店中興路三段一家彩券行今年1月28日晚間發生火警，火場為1樓，波及旁邊的洗車場，燃燒面積共約20坪。

大火造成在房間逃避不及的彩券行老闆娘身亡，37歲的林姓彩券行老闆的女兒自行逃出，不過四肢大面積遭到3度燒燙傷。

涉案的林姓男子犯後刪除監視器畫面並變裝逃亡，翌日落網。

林男到案初始供稱，因患有躁鬱症，且當天未服藥，與姊姊爭吵後，無法控制憤怒的情緒，買汽油潑灑只是想嚇嚇人，因姊姊與他拉扯，才導致他不慎點燃打火機引發火勢。

檢察官調查全案事證發現，林男與姊姊爭吵後離家購買汽油，返家時頭戴安全帽企圖掩人耳目，朝姊姊潑灑汽油後點燃打火機引燃火勢，案發後還刪除監視器畫面滅證並變裝逃亡，顯示行為當下意識清楚。

檢察官認為，案發時間為晚上9時許，彩券行仍在營業，林男明知家中有行動不便的母親、父親、姊姊，仍執意潑灑汽油並點火，最後坦認犯行，依殺人等罪嫌起訴。（編輯：李亨山）1090324