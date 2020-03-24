天母弒母案辯論終結 女坦承打架否認殺人

（中央社記者蕭博文台北24日電）台北市天母林姓女子對7旬母親多所怨懟，以鈍器毆打並猛掐母親頸部，導致母親身亡。士院今天開庭，林女僅坦承打架，否認殺人。審判長諭知全案辯論終結，5月7日宣判。

40多歲的林姓女子與母親同住，疑因感情與就業問題，長期與母親爭吵。108年3月1日上午，林女自認母親亂拿她寫的訴狀，又認為母親在臥室擺放裝有4張百元鈔的玻璃罐是在詛咒她死亡，因而心生不滿。

同日傍晚，林女在客廳拉扯母親頭髮、出手推打，甚至將母親踢倒在地猛力踩踏，並以鈍物毆打母親背部，另猛掐頸部，直到母親倒臥血泊失去意識才罷手。林女直到晚間10時許才報案，林母送醫不治。

檢察官依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴林女，士林地方法院今天開庭審理，調查精神鑑定、心理衡鑑報告。報告指出，林姓女子應患有思覺失調症，但母親長期阻止她對外求援，導致她病識感不足，未就醫服藥。

林女則辯稱，只是和媽媽打架，很驚訝媽媽因此而亡，希望法院從輕量刑；林女辯護人則說，林女因遭前夫暴力、車禍等因素而患有思覺失調症，且無殺母動機，希望法官依法減輕其刑。

檢察官則主張，林女明知傷害或殺害母親是不對的行為，無減輕其刑的事由。審判長諭知全案辯論終結，5月7日上午11時宣判。（編輯：張銘坤）1090324