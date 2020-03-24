更多編輯台推薦新聞：
達米妮案落幕N號房事件又起 全球反性暴力浪潮一次看
專題

達米妮案落幕N號房事件又起 全球反性暴力浪潮一次看

特派現場／全球數億人禁足防疫 各大城市寂寥畫面極似電影
國際

特派現場／全球數億人禁足防疫 各大城市寂寥畫面極似電影

印尼亞運選手村改裝醫院啟用 武漢肺炎疑似病患急求診
國際

印尼亞運選手村改裝醫院啟用 武漢肺炎疑似病患急求診

英國要求海外旅人立即返國 除買生活必需品不得外出
國際

英國要求海外旅人立即返國 除買生活必需品不得外出

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
專訪／陳建仁：數萬名居家檢疫民眾 都是抗疫無名英雄
首頁 / 社會

天母弒母案辯論終結 女坦承打架否認殺人

最新更新：2020/03/24 20:47

（中央社記者蕭博文台北24日電）台北市天母林姓女子對7旬母親多所怨懟，以鈍器毆打並猛掐母親頸部，導致母親身亡。士院今天開庭，林女僅坦承打架，否認殺人。審判長諭知全案辯論終結，5月7日宣判。

40多歲的林姓女子與母親同住，疑因感情與就業問題，長期與母親爭吵。108年3月1日上午，林女自認母親亂拿她寫的訴狀，又認為母親在臥室擺放裝有4張百元鈔的玻璃罐是在詛咒她死亡，因而心生不滿。

同日傍晚，林女在客廳拉扯母親頭髮、出手推打，甚至將母親踢倒在地猛力踩踏，並以鈍物毆打母親背部，另猛掐頸部，直到母親倒臥血泊失去意識才罷手。林女直到晚間10時許才報案，林母送醫不治。

檢察官依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴林女，士林地方法院今天開庭審理，調查精神鑑定、心理衡鑑報告。報告指出，林姓女子應患有思覺失調症，但母親長期阻止她對外求援，導致她病識感不足，未就醫服藥。

林女則辯稱，只是和媽媽打架，很驚訝媽媽因此而亡，希望法院從輕量刑；林女辯護人則說，林女因遭前夫暴力、車禍等因素而患有思覺失調症，且無殺母動機，希望法官依法減輕其刑。

檢察官則主張，林女明知傷害或殺害母親是不對的行為，無減輕其刑的事由。審判長諭知全案辯論終結，5月7日上午11時宣判。（編輯：張銘坤）1090324

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報