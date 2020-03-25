涉收賄70萬 故宮前助理研究員二審獲減刑

（中央社記者蕭博文台北25日電）故宮前助理研究員陳耀東涉收受廠商賄賂50萬元、20萬元，一審各被判刑7年6月、7年2月。二審高院認為，本案適用速審法，今天各改判刑3年9月、3年7月。

台北地檢署起訴指出，故宮博物院文創行銷處前助理研究員陳耀東、前研究助理葉麗珍，民國95年負責「龍藏經」授權印製招標案，得標廠商擔心印製案無法如期完成，以新台幣50萬元行賄陳耀東，再分別行賄陳耀東、葉麗珍各20萬元。

此外，陳耀東成立祥禾公司，藉職務機會以祥禾公司名義向故宮詐領運送龍藏經的運費4萬5000元，涉犯利用職務機會詐取財物罪；陳耀東還私自複製故宮文物影像檔案，涉犯背信罪嫌。

一審台北地方法院就2次收賄、1次利用職務機會詐取財物、1次背信，4罪共判處陳耀東9年徒刑。葉麗珍因認罪及繳回犯罪所得，判刑2年、緩刑5年，褫奪公權2年，未上訴而於一審確定。

案經陳耀東提起上訴，二審由台灣高等法院審理。陳耀東撤回利用職務機會詐取財物、背信罪的上訴，因此二審僅就2次收賄進行審理。

二審認為，陳耀東雖否認犯行，但相關事證顯示陳收受賄賂，觸犯收受賄賂罪。

二審指出，刑事妥速審判法第7條規定，自第一審繫屬日起已逾8年未能判決確定的案件，法院審酌相關事項後，若認為侵害被告受迅速審判權利，且情節重大，應減輕其刑。

二審審酌，本案101年1月13日繫屬一審，迄今超過8年未能判決確定，但被告按時出庭、無故意延滯訴訟，本案程序延滯無可歸責於被告，但已侵害被告受迅速審判權利，因此依刑事妥速審判法規定減輕其刑，就2次收賄犯行各改判3年9月、3年7月，均褫奪公權2年，仍可上訴。（編輯：張銘坤）1090325