機動派出所巧遇車禍 保安警火速救援

台北市保安員警日前結束勤務並駕駛「機動派出所」勤務車返回駐地時，行經士林區中山北路、劍潭路口發現前方兩輛汽車發生擦撞交通事故，車上兩警立即通報轄區警方到場協助和疏導交通，幸好僅車損無人受傷。（台北市警察局保安警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 109年3月26日

（中央社記者黃麗芸台北26日電）北市保安員警日前結束勤務並駕駛「機動派出所」勤務車返回駐地時，行經士林區時前方車輛竟突然發生車禍，車上兩警火速救援，立即通報轄區警方到場協助和疏導交通。

台北市警察局保安警察大隊今天發布新聞稿表示，轄下第三中隊小隊長紀晉祺與警員張鴻志24日於士林區「兒童新樂園」大門口執行「機動派出所」便民服務勤務，受理民眾報案和提供警政及為民服務等工作。

保安大隊說，兩警當天下午近4時許駕駛機動派出所勤務車返回駐地途中，行經士林區中山北路、劍潭路口時，發現前方兩輛汽車突然發生擦撞交通事故，幸好僅車損無人傷。

紀晉祺隨即通報保安大隊勤務指揮中心轉報轄區士林分局到場處理；此外，張鴻志也立即協助交通疏導，設立安全警示三角架，以避免二次事故發生，維護現場人車安全，有效疏導交通壅塞情形；隨後由士林分局後港派出所員警到場接續處理。

兩警火速救援獲民眾肯定。警方呼籲，若發生交通事故，可立即撥「110」警察局專線報案，不得逕自離開現場，且肇事地點兩端適當距離處放置警告標誌，不得任意移動肇事車輛及現場痕跡證據；但若輕微事故當事人當場自行和解者，可不報警處理。（編輯：李亨山）1090326