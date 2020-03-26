美河市行政訴訟再審 法院判地主敗訴

（中央社記者劉世怡台北26日電）美河市案被徵收地主聲請釋憲，大法官做出第732號違憲解釋後，地主民國106年聲請再審獲准。台北高等行政法院審理後，今天判地主敗訴，可上訴。

美河市土地徵收案，緣於台北市政府為興建捷運新店線新北市新店區大坪林段、北市木柵萬隆站工程，徵收相關土地。

這起徵收案是根據民國77年的大眾捷運法第7條第4項、90年捷運法第7條第4項、79年的大眾捷運系統土地聯合開發辦法第9條第1項規定，允許主管機關為土地開發的目的，依法報請徵收交通事業所必需者以外的毗鄰地區土地。

超過百名地主要求撤銷徵收，分頭提起行政訴訟敗訴確定後，陸續轉而聲請大法官釋憲。

司法院大法官在104年9月間，做出第732號解釋，宣告大眾捷運法允許徵收捷運旁的毗鄰地用來聯合開發，相關條文違憲侵害人民財產權，即起立即失效。

最高行政法院考量釋憲結果，在106年8月間認定有再審事由，將案件發回台北高等行政法院調查，另為適法裁判。

台北高等行政法院審理後，今天宣判「原告之訴駁回」，也就是地主們敗訴，還可上訴。

地主們晚間發布聲明指出，徵收案的行政救濟，從97年3月起，至今整整超過12年頭，對於今天判決結果，無法接受；台北市捷運工程局以捷運系統建設為名，強徵私有土地後，竟用「聯合開發」與建商合建分坪牟利，這種假「公益的徵收」，拿來蓋高樓大廈商場出售「豈有此理」。（編輯：黃世雅）1090326