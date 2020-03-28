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首頁 / 社會

警用行動電腦查居家檢疫隔離者 14人遭送辦

最新更新：2020/03/28 17:37

（中央社記者劉建邦台北28日電）警政署今天表示，武漢肺炎疫情嚴峻，全國警察持續投入防疫，為嚇阻居家隔離、檢疫者趴趴走，警用行動電腦已設置查詢功能，21日至今查獲14人，並交由相關單位究責。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續蔓延，仍有居家檢疫、隔離者到處趴趴走。

內政部警政署今天發布新聞資料指出，為遏阻居家檢疫民眾趴趴走，警用行動電腦（M-Police）在2月28日已導入居家檢疫者身分查詢功能，並在3月間加入查詢居家隔離者身分功能。

署長陳家欽表示，全國7萬名警察總動員，持續全力投入防疫，為截堵居家隔離、檢疫者趴趴走，造成防疫破口，更新警用行動電腦系統，可查居家隔離、檢疫者資料，讓員警查驗身分時，更迅速、確實，從3月21日至今，警方利用M-Police已查獲14人，並交由相關單位究責。

警政署指出，全國員警不分日夜執行防疫工作，現有M-Police作為科技執法利器，呼籲民眾配合政府共同防疫，居家檢疫、隔離者不要心存僥倖到處處趴趴走，一經查獲，不僅遭罰最重新台幣100萬元罰鍰，可能會被送往集中檢疫所強制安置，得不償失。（編輯：張銘坤）1090328

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