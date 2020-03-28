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首頁 / 社會

3遊客划獨木舟遭風浪帶離 巧遇澎湖海巡救援

最新更新：2020/03/28 18:16
澎湖地區28日午後變天，海域風浪增強，3名前來體驗划獨木舟的遊客意外遭風浪帶離，難以自行划回岸上，所幸及時被澎湖海巡隊平安救回。（海巡提供）中央社　109年3月28日
澎湖地區28日午後變天，海域風浪增強，3名前來體驗划獨木舟的遊客意外遭風浪帶離，難以自行划回岸上，所幸及時被澎湖海巡隊平安救回。（海巡提供）中央社　109年3月28日

（中央社澎湖縣28日電）澎湖今天午後海域風浪增強，3名體驗划獨木舟的遊客遭風浪帶離，因體力不濟無法自行划回岸上，幸遇澎湖海巡隊艦艇巡邏，及時將人船一併救返。

澎湖海巡隊指出， 今天下午近1時許，巡防艇10020艇在澎湖嵵裡海域巡邏時，發現2艘獨木舟及3名遊客，分別是宜蘭25歲王姓男子、桃園58歲朱姓男子和27歲莫姓女子，以划槳畫圈示意求救。

海巡隊艦艇靠近了解這2艘獨木舟是自青灣潛水中心出海，因海面風大流強，遊客體力不濟，無法自行划回岸上。考量現場海象轉趨惡劣，獨木舟隨時有翻覆之虞，海巡隊施放碰墊至水面，讓3名遊客先抓住碰墊，再協助將人員救起。

澎湖海巡隊表示，3人均無受傷，進入船艙前先量額溫，均無發燒情形，給予口罩並以酒精消毒，2艘獨木舟由艇上人員協力拖至後甲板放置，將3人載返隊部碼頭後，由青灣潛水中心派車載離。（編輯：謝雅竹）1090328

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