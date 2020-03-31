佯稱散布武漢肺炎疫情詐騙 中市警逮11人全收押

（中央社記者趙麗妍台中31日電）李姓兄弟檔在台中市設置詐騙機房，防疫期間向大陸民眾佯稱手機門號散布疫情及販賣黑心口罩，警方日前自高樓垂降破門攻堅，逮補11名成員，移送台中地檢署後，全數聲押獲准。

台中市第五警分局今年3月初接獲情資，李姓兄弟檔（分別為30歲及28歲）涉嫌籌組跨境詐騙機房，藏匿在市區大樓中，蒐證確認位置後，報請檢察官指揮相關單位偵辦，上週五發動攻堅搜索。

警方今天指出，搜索當天，員警自高樓攀降突襲，一舉破獲設在台中市的3處詐騙機房，逮補以李姓兄弟檔為首的詐騙集團等11人，詐騙成員為滅證，企圖將手機、電腦丟入裝滿水的浴缸中，幸好警方立刻阻止。

警方調查，該3處跨境電信詐騙機房，假冒大陸北京市公安局人員，利用全球防疫期間，向大陸地區民眾佯稱「涉嫌以手機門號散布新冠肺炎疫情訊息、使用之手機門號被舉報在疫情期間販賣黑心口罩等」詐騙術語誘騙被害人上當，再以被害人已涉及刑事案件為由，需監管帳戶話術詐欺被害人匯錢，賺取不法獲利。

警方查獲變造中國公安證件照片、教戰手冊、手機、電腦、網路分享器等贓證物，移送台中地檢署複訊後，全數聲押獲准。

台中市政府警察局第五分局呼籲民眾，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）延燒全球，有詐騙集團搶搭防疫熱潮，利用各種詐騙老梗結合「居家防疫」、「居家隔離」、「網路販售假口罩」等話題進行詐騙，如有接到不明來電。（編輯：卞金峰）1090331