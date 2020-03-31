台中男子酒駕追撞5車 釀1死6傷

（中央社記者蘇木春台中31日電）台中市劉姓男子今天晚間酒後開車，行經沙鹿區沙鹿陸橋，追撞前方1輛重機與4輛自小客車，車輛因此起火，消防局獲報到場搶救，事故造成1死6傷，詳細事故原因警方仍在調查中。

台中市政府消防局表示，今天晚間8時21分接獲民眾報案指出，沙鹿區沙鹿陸橋上往沙鹿方向有多輛車事故，且有車輛起火燃燒、民眾受傷，派遣沙鹿、清水及清泉等分隊，出動各式救災救護車7輛、人員15名前往搶救。

消防人員表示，現場共計有5輛自小客車與1輛重機發生車禍，機車及自小客車起火燃燒，立即出水撲滅，現場共計有7名傷者，皆送往沙鹿光田醫院救治，其中1名重機騎士OHCA（到院前心肺功能停止），其餘6名傷者擦傷。

院方表示，共計收治傷患6人，另1人未就醫，其中重機騎士到院前無生命跡象，經緊急搶救多時仍因傷勢嚴重，急救無效；23歲黃姓女子、45歲黃姓女子與46歲蔡姓男子為一家人，均為輕傷，另外31歲劉姓男生輕傷、26歲黃姓女子嗆傷，皆無大礙在醫院觀察中。

台中市警察局清水分局表示，初步調查事故由劉姓男子駕駛BMW轎車，先追撞前方1輛重機，再推撞前方4輛自小客車與機車，劉男經呼氣酒測有酒精反應，全案將依公共危險與過失傷害罪嫌偵辦。（編輯：黃世雅）1090331