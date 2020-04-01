劉永祥被控掏空和旺 判刑9年定讞

（中央社記者蕭博文台北1日電）已下櫃的和旺聯合實業前董事長劉永祥，被控掏空公司資產40多億元，還挪用資金清償澳門賭債。更一審依證券交易法等罪判他9年徒刑，最高法院日前駁回上訴定讞。

檢方起訴指出，劉永祥掏空公司資產，將雙連段44筆土地投資案，以不法交易方式將公司資金新台幣4億1300萬元供自己清償個人借款；盜用和旺公司支票達7億6600萬元作為個人債務擔保；另透過股市作手、金主、證券分析師操盤，炒作股票，最終結算仍賠錢。

檢方指出，劉永祥將和旺公司價值30億元的土地移轉他人，又私自挪用公司4億1300萬元及現金1億元，用以償還個人債務，還盜開7億6600萬元的公司支票來擔保個人債務，對公司造成重大損害。

一審台北地方法院依特別背信罪、財報不實、侵占及操縱股價等罪，判劉永祥10年6月徒刑。經上訴，二審由台灣高等法院審理，依違反證券交易法等罪判刑10年6月。

案經上訴，最高法院去年1月初僅就劉永祥清償澳門賭債等被控特別背信罪部分，判3年2月徒刑確定，其他部分發回高院更審。

高院更一審認定，和旺公司僅收取6億元，就將總價30億元土地過戶，劉永祥確實使和旺公司受有重大損害，觸犯證交法的非常規交易；劉永祥逾越和旺公司授權，擅自簽發和旺公司支票給他人，觸犯背信及侵占罪；劉永祥以相對成交，藉以操縱和旺公司股價。

更一審依違反證券交易法的非常規交易罪、特別背信、操縱股價等罪，判劉永祥應執行9年徒刑。最高法院日前駁回劉永祥的上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1090401