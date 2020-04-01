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中職配合地方政府防疫 規劃休息區社交距離

最新更新：2020/04/01 17:13

（中央社記者楊啟芳台北1日電）中華職棒確定於4月11日進行開幕戰，不開放觀眾進場，雖然社交距離是指在非特定人場所，不過中職秘書長馮勝賢今天表示，還是會配合地方政府，規劃球員在休息區的距離。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天指出，在非特定人場所，室外的社交距離至少1公尺，室內至少1.5公尺，如果特殊狀況無法達到，要戴口罩或使用隔板。

中華職棒已經確定於4月11日開打，且完全閉門進行，不開放觀眾。中職會長吳志揚指出，球場內會採取非常嚴格的管理措施，對於球場工作人員、球員、媒體記者，將嚴格控管、事前造冊，並現場確認身分，每場控管在150至200人。

另外，馮勝賢表示，新北市衛生局希望球員能保持社交距離，或是配戴口罩。他也說，之前已經要求選手不要吐口水、啃瓜子等休息區規範。

馮勝賢說：「地方政府希望怎麼做，我們就配合，規定再跟球團討論一下，進攻時規劃有人在裡面（板凳區）、有人在（休息室），並把欄杆上距離規劃出來。」

即使閉門也要在4月11日開打，馮勝賢表示，無論如何球季要先啟動，「熱身賽和例行賽專注力是不一樣的，（開打）這才是選手期待的，他們準備這麼久了，再延身體狀況會不好調整。」（編輯：張雅淨）1090401

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