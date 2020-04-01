未辦耐震評估申報 北市開罰3醫護機構

（中央社記者黃麗芸台北1日電）台北市建管處今天晚間表示，去年7月開始實施建築物耐震能力評估檢查申報，經查包括博仁綜合醫院、春寧護理之家和百齡診所附設護理之家均未辦理申報，依法開罰並限期補辦。

建管處今晚發布新聞稿表示，內政部修訂「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」，且明定自民國108年7月起分期分類推動建築物耐震能力評估檢查申報。

建管處說，凡88年12月底前領得建造執照，且屬單一所有權人或使用人的特定供公眾使用建築物，其使用的樓地板面積累計達1000平方公尺以上者，均應進行耐震能力評估檢查申報。

經清查發現，北市有3家醫院、護理機構未辦理申報。建管處指出，分別為北市大同區長安西路的春寧護理之家、松山區光復北路的博仁綜合醫院和士林區重慶北路4段的百齡診所附設護理之家。

逾期未辦理者，依建築法規定處以新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並得連續處罰。建管處說，上述3業者將依法處以6萬元罰鍰，並限期30日內補辦手續。

建管處長張明森說明，108年度列管應辦理申報者為建築物作為運動場所、小學教室、教學大樓等相關教學場所，醫院、護理之家機構和身心障礙福利機構，以及兒童及少年安置教養機構、老人福利機構等類組使用的建築物。（編輯：卞金峰）1090401