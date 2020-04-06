雲林毒品通緝犯拒檢衝撞 警匪追逐數公里釀6傷

影片來源：中央社

（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）黃姓毒品通緝犯常出沒雲林斗六市，斗六派出所員警今天下午在雲林路二段發現黃男駕駛的車輛，立刻鳴笛示警，雙方追逐數公里，黃男最後撞到警車才停止，警方逮捕黃男等2人。

現場警車安全氣囊爆開，擋風玻璃龜裂，汽車零件也散落一地，可見當時衝撞力道之大，警匪追逐造成4名警員、黃男與女性友人輕傷，2輛轎車被波及，至於是否有開槍，警方還在調查中。受傷6人則分別送到台大醫院雲林分院和成大醫院斗六分院治療，暫無生命危險。

年約40歲的黃姓毒品通緝犯，時常開車出沒在斗六地區，警方今天在雲林路二段發現登記在黃男名下的轎車，立刻鳴笛示警，要求停車盤查身分。

黃男發現自己被警察盯上，遂在大街上亂竄，擦撞多輛行駛的轎車，警車最後包抄阻擋黃男去路，才終止警匪追逐戰。

被波及的轎車駕駛表示，下午2時許行經斗六市雲林路二段家樂福前，突然看見對向車道有一輛轎車朝自己衝過來，完全無法閃避，而黃男轎車又繼續向前衝撞，直至中堅西路與雲林路交叉路口，撞到警車才停下來。（編輯：洪學廣）1090406

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