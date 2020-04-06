更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎全球大封鎖 蘇格蘭作家15年前小說神預言
國際

武漢肺炎全球大封鎖 蘇格蘭作家15年前小說神預言

影片／英國女王發表演說打氣：防疫將會成功
國際

影片／英國女王發表演說打氣：防疫將會成功

神父呂若瑟5天募款千萬 8旬賣菜嬤捐所得援義大利
生活

神父呂若瑟5天募款千萬 8旬賣菜嬤捐所得援義大利

台灣武漢肺炎防疫全球矚目 德法美日義英等14國媒體借鑑
國際

台灣武漢肺炎防疫全球矚目 德法美日義英等14國媒體借鑑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

誤植逃逸外勞染疫 雲林女遭裁罰12萬元

最新更新：2020/04/06 15:30

（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）雲林縣崙背鄉林姓女子在臉書指稱，海巡署發布通緝的6名逃逸外勞中有人確診且出沒在崙背鄉，雲林縣西螺警分局查證為假訊息，報請地檢署偵辦，檢方依法裁罰新台幣12萬元。

雲林縣西螺警分局今天發布新聞稿指出，警方1日執行網路巡邏發現臉書（Facebook）社團「單純崙背人」內張貼6名越籍人士照片，指稱6人中有人得武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）且出沒在崙背，引起民眾恐慌。

警方調查，6名越籍人士照片為海巡署今年3月通報脫逃的偷渡犯，並分別於3月25日及26日緝捕歸案，且歸案後並未出現武漢肺炎症狀。

警方確認該貼文為不實消息，散布謠言者已觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，報請雲林地檢署指揮偵辦。

42歲林姓女子到案後供稱，是看到大學同學在手機通訊軟體貼文，一時不察轉發，不知道此舉已觸法，檢方複訊後依法裁罰12萬元。

西螺警分局長徐俊生澄清崙背地區並無相關確診案例，相關肺炎疫情均以中央流行疫情指揮中心公布為主，請民眾不要擔心及恐慌。

徐俊生指出，散布疫情或不實訊息，將處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下之罰金，請大家務必注意，一起來防疫。（編輯：方沛清）1090406

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報