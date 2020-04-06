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桃園居家檢疫男女屋內雙亡 採驗結果陰性反應

最新更新：2020/04/06 16:37

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園地檢署今天表示，正在進行武漢肺炎居家檢疫的吳姓男子及邱姓女子，3日晚間被警方發現陳屍租屋處，疑似燒炭輕生，法醫採集檢體送驗確認2人都是陰性反應。

地檢署下午發布新聞稿表示，檢察官接獲案件後，4日即依照法務部制訂「法醫相驗解剖通報及處理流程」，先由地檢署法醫採集2名死者的鼻腔檢體，並以「最速件」送驗，今天上午檢體檢驗報告出爐，2人武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）結果均為陰性。

地檢署指出，檢察官下午2時會同法醫前往桃園殯儀館完成相驗程序，經過調查，2名死者都是因為在密閉室內燒炭、一氧化碳中毒而窒息死亡，查無他殺或應負刑責之人，目前已將2名死者遺體交由家屬處理。

桃園市警方表示，45歲吳男及40歲邱女2人租屋在桃園區一處大樓公寓內，由於2人在3月31日才從日本返國，警方3日晚間發現無法用電話聯絡上正在居家檢疫的2人，經前往租屋處詢問時，才發現2人已陳屍於房內，手機放在客廳，無他殺跡象。（編輯：方沛清）1090406

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