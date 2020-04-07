涉詐欺溫翠蘋妹買睡蓮產品治癌 二審判業者緩刑

（中央社記者劉世怡台北7日電）藝人溫翠蘋的妹妹因遭業者說服買睡蓮產品治癌，但仍病逝，溫翠蘋控告業者涉詐欺，日前和解，溫翠蘋同意給緩刑。二審今天審酌業者3人賠償逾100萬元，本件和解，判3人都緩刑。

判決指出，溫翠蘋妹妹Jessica參加民國106年1月間的「蓮花茶會」活動，業者李金霖得知她受乳癌所苦，竟宣稱睡蓮相關產品有消炎、提供身體正能量、癒合傷口等功效。

李金霖帶著Jessica到申菁菁經營的美容工作室，申女佯稱以按摩推拿及搭配飲食、睡眠，提供癌細胞最不喜歡的正能量，輔以睡蓮原精的使用，可使惡性腫瘤轉化為良性纖維組織，隨後即可接受手術切除腫瘤；陳釗美則協助Jessica清潔患部、換藥。

Jessica陸續支付共計新台幣101萬7228元，購買睡蓮原精等產品後，同年3月底因乳癌急遽惡化去世。溫翠蘋控告業者李金霖等3人涉犯詐欺。

一審法院，依共同詐欺取財罪，判申菁菁、李金霖各1年6月；陳釗美1年2月，緩刑2年。全案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審開庭期間，溫翠蘋具狀表示，本件因雙方已達成和解，她願對被告撤回告訴，如經法院審理後認被告構成詐欺，她同意法院減輕其刑，並給予緩刑宣告。

二審合議庭審酌，李金霖等3人有詐欺犯意聯絡與行為分擔，已支付被害人家屬溫翠蘋等人102萬5058元，雙方達成和解，今天依共同詐欺取財罪，判3人1年2月至1年3月不等刑期，均緩刑2年。全案還可上訴。（編輯：李亨山）1090407