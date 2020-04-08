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專題／中國武漢解封民眾仍憂疫情 恐懼猜疑將成世代記憶
首頁 / 社會

猛刺房東左胸一刀致死 房客二審仍判無期徒刑

最新更新：2020/04/08 11:30

（中央社記者蕭博文台北8日電）男子游洛興不滿房東拒絕他入屋取物，持水果刀朝房東左胸猛刺一刀，深達14公分而傷及心臟，導致房東身亡。一審依殺人罪判處游男無期徒刑，二審高院今天駁回上訴，維持原判。

新北市永和區竹林路於民國107年9月16日發生命案，被害的郭姓房東手捂滿是鮮血的左胸向超商求救，但因傷重倒地，送醫不治。在旁買晚餐而目睹的溫姓記者機警抄下可疑男子車牌號碼，助警逮獲游男。

一審新北地方法院認定，游洛興因欠繳房租常與房東爭吵，107年9月16日下午，游男要求房東開門讓他進到承租的套房拿取物品遭拒，但迫於房東房內另有他人而離開現場。

游男離開現場後心情越趨不滿，購買水果刀後重回租屋處，持水果刀朝房東左胸猛刺一刀。房東趁隙逃跑向超商求救，仍因失血過多倒臥在地，經送醫急救不治。

游男辯稱房東侵占財物，雙方因而起口角，只是持刀揮舞，沒有殺害房東的意圖。

一審調查全案證據，認定游男持鋒利水果刀刺進房東左胸，且刀傷深達14公分，殺人犯行明確，並審酌游男造成被害人家庭破碎，應予嚴懲，另考量游男犯後未坦承殺人而不見深切悔悟之心，甚至寄信恐嚇被害人家屬，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

案經游男上訴，二審由台灣高等法院審理。游男仍辯稱不小心刺傷房東，無殺人犯意。二審承審合議庭認為，全案事證明確，游男確有殺人故意，犯後態度不佳，今天駁回上訴，維持無期徒刑判決，全案仍可上訴。（編輯：張銘坤）1090408

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