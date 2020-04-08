桃園退休男誤信友人傳言 網傳假訊息遭送辦

刑事局偵查第一大隊副大隊長許益祥（圖）8日表示，7日接獲中央流行疫情指揮中心函轉民眾檢舉內容，指一名網友涉嫌在臉書張貼不實疫情訊息，經查為桃園64歲李男聽信友人傳言所為，依法送辦。中央社記者黃麗芸攝 109年4月8日

（中央社記者黃麗芸台北8日電）刑事局接獲通報，指有網友在臉書留言「...然後國內診所都當流感，被指揮要求一律使用克流感壓抑症狀...」的不實疫情訊息，經查為桃園64歲李男聽信友人傳言所為，依法送辦。

刑事局今天舉行記者會，偵查第一大隊副大隊長許益祥表示，昨天接獲中央流行疫情指揮中心函轉民眾檢舉內容，指一名李姓網友臉書涉嫌在臉書張貼不實疫情訊息。

經查其留言內容為「都還在推說只是境外移入，結果有差別嗎？政府官員，還在只驗國外不驗國內，當然都境外，然後國內診所都當流感，被指揮要求一律使用克流感壓抑症狀，診所醫師護士與藥師才不會被迫隔離」等不實訊息，立即展開調查、偵辦。

警方循線追查發現，涉案網友為桃園64歲退休李男，他昨天到案供稱，自己是從醫護朋友圈聊天中聽來此訊，但未經查證便將上述訊息張貼於臉書留言，全案詢後依違反社會秩序維護法送辦。（編輯：卞金峰）1090408