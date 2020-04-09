高院技士涉兼職遭許宗力移送 公懲會判申誡

（中央社記者蕭博文台北9日電）台灣高等法院查出林姓技士在其父公司掛名監察人，主動向上層報，司法院長許宗力將林男移送懲戒，司法院公懲會日前認定他違反公務員不得兼職規定，判決申誡處分。

公務員懲戒委員會判決書指出，林姓技士去年正式到高院任職，但高院查出林男從民國105年起在父親開設的公司擔任監察人；但林男表示，未參與公司經營，也未領取酬勞，經法院通知已經申請解除監察人職務。

高院召開考績委員會認為，林姓技士無實際參與公司經營，且未支領報酬，屬形式上違法，對公務員形象侵害輕微，不予停職，仍應依法移付懲戒。

林姓技士向公懲會答辯表示，父親的公司是非常小的公司，只有父親經營管理，當初父親拿同意書給他簽名擔任監察人，因為是家人所以就直接簽名；林男說，從科技公司離職準備高考期間，為延續健保、勞保，有在父親公司掛名擔任員工，但沒領薪水，都在準備考試。

林男辯稱，直到法院通知他在父親公司擔任監察人，才知道當初簽的文件與監察人有關，而擔任公務員後每件事情都全力以赴，希望給他一個機會從輕發落，以後絕不做任何違法事情，如有發生願意接受任何更嚴重的懲處。

公懲會認為，林姓技士違反公務員不得兼職的規定，日前判決申誡。（編輯：張銘坤）1090409