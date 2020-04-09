養狗沒綁好害人摔車致死 男子需賠家屬441萬

（中央社記者吳哲豪彰化9日電）彰化莊姓男子騎機車行經和美鎮孝義路時，突竄出1隻黑狗，閃避不及連人帶車摔到路旁農田不治，莊男家屬提告要求飼養黑狗的男子楊松永賠償，法院判楊男應賠441萬多元給家屬。

根據台灣彰化地方法院日前公布的民事判決書，民國106年楊男飼養了1隻名為「憨豬」的黑犬，但卻沒有把黑犬綁好，讓黑犬掙脫跑到和美鎮孝義路上，莊男凌晨騎機車行經該處，看見黑犬跑出來閃避不及，連人帶車摔到路旁的農田，等到早上有人在農田發現莊男，但莊男已傷重不治。

莊男的妻子曹女以及2名未成年子女，提告要求飼養「憨豬」的楊男應賠償3人殯葬費、扶養費以及撫慰金等費用總計新台幣782萬多元。

法官審理此案時，楊男辯稱養的狗跑出去，害莊男摔車致死是意外；而莊男在騎機車前有喝酒，騎車車速很快，撞到黑犬仍未煞車，才會摔飛到路旁農田，莊男如果沒有喝酒，騎機車時應該能閃避黑犬。

不過法官認為，楊男飼養的黑犬，先前就有掙脫逃跑的情形，楊男身為飼主，應提高警覺，加固防護措施，被告卻讓黑犬掙脫束縛，在馬路上遊盪，楊男說詞卸責，且莊男雖有喝酒，但和死因無關，撞擊黑犬後發生的交通意外才是關鍵。

至於家屬要求賠償殯葬費等費用總計780多萬元，法官認為，殯葬費有單據為證無疑義，至於扶養金、撫慰金部分，考量到彰化縣的生活水準以及曹女和2名未成年子女的年紀，判決楊男應賠償3人441萬多元，全案仍可上訴。（編輯：謝雅竹）1090409