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杜拜因應疫情封城 宣布暫停辦理結婚離婚手續

最新更新：2020/04/09 17:41

（中央社杜拜8日綜合外電報導）武漢肺炎疫情下實施的封城措施，可能讓人萌生愛苗，也有可能讓人想「一刀兩斷」，不過杜拜當局為了避免聚會導致疫情擴散，下令暫停辦理結婚和離婚程序，「直到進一步通知」。

法新社報導，杜拜司法部門今天表示，做出這樣的決定是當局「為預防疫情擴散所實施的措施」之一。杜拜目前實施嚴格的封鎖措施。

家事法院法官荷士尼（Khaled al-Hawsni）也在司法部門網站上表示，已完成結婚手續的新人也不得舉辦婚宴，「即使賓客是直系親屬」。

阿聯目前有2000多起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診案例，12例病故。

除了執行基本服務的人外，所有公民和居民外出都必須取得許可。

杜拜知名的超級購物中心和飯店都紛紛暫停營業，在各地封鎖的情況下，焦慮的民眾心中開始浮現許多疑問。

「海灣新聞報」（Gulf News）報導，一名阿聯男子聯繫警方，問自己是否需要許可才能探望他的第二個妻子。

阿聯允許一夫多妻制，依據伊斯蘭律法，男性可以同時擁有4名妻子。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1090409

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