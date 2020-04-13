單親媽涉勒斃幼齡子女 新北檢起訴請求加重其刑

（中央社記者葉臻新北13日電）新北市一名30歲吳姓單親媽媽，今年2月間因不堪生活壓力，涉下藥、勒斃7歲女兒及6歲兒子後意圖輕生獲救。新北地檢署今天偵結，依殺人罪嫌起訴吳女，並請求法院加重其刑。

新北地檢署起訴書指出，吳姓女子（在押）因有經濟壓力，2月13日帶著7歲女兒和6歲兒子入住五股區一間汽車旅館，當晚就試圖涉用枕頭悶死兒女，但因兒女反抗而未遂。

2月15日晚間10時許，吳女將安眠藥加在果凍內，哄騙小姊弟服用、入睡後，用稍早購買的童軍繩將兩人勒斃，隨後傳訊息給陳姓前夫表示「我走了，我去陪孩子們了，不然他們在黃泉路上會很孤單」，隨後服用大量藥物及酒精輕生。

陳姓前夫16日凌晨3時許趕至旅館，發現吳女及一對兒女躺在床上，兒女已成為冰冷遺體，吳女送醫後獲救。陳姓前夫向檢方供稱，吳女案發前曾向他抱怨有經濟困難、與家人相處不睦等壓力。

檢方認為，吳女在2月13日、15日兩度對兒女施以殺人犯行，涉犯家庭暴力殺人罪、殺人未遂罪，要求以接續犯論處、且分論併罰，並以成年人對未滿12歲兒童殺人犯行，請求法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑至2分之1。（編輯：戴光育）1090413