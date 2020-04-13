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女騎士遭公車撞死卻無行車紀錄畫面 家屬痛批

最新更新：2020/04/13 20:36

（中央社記者蘇木春台中13日電）台中客運公車撞死女騎士案，肇事謝姓司機今天以新台幣5萬元交保，但公車行車紀錄器未錄下案發畫面，謝姓司機說法反覆，讓死者家屬無法接受，更批司機未道歉，要求檢警徹查。

62歲謝姓司機昨天晚間駕駛台中客運公車，行經北屯區天津路四段與崇德路二段路口停等紅燈，23歲張姓女子騎機車也停在前方停等區；綠燈時，公車卻直接撞上張女，造成張女遭輾並受困車底，消防局到場將張女救出送醫後仍不治。

台中地檢署檢察官今天會同法醫，前往台中市生命禮儀管理處崇德殯儀館相驗死者，並召開臨時庭，謝男在複訊時供稱未注意車前狀況。檢方訊問後諭知新台幣5萬元交保。

張女的父親相當生氣，他說，肇事的公車行車紀錄器，經警方會同業者調閱畫面，卻發現當天畫面只拍到晚間7時，事故當晚8時多發生，完全沒有錄到相關畫面，無法讓人相信，希望警方與檢察官能幫忙主持公道。

對於檢方諭知肇事司機5萬元交保，張女的父親說，肇事司機案發後未道歉，客運業者事後只派人給一張名片，之後不聞不問，也未向家屬說明相關狀況。

台中客運經理林慶武表示，公車上的行車紀錄器硬碟已被警方查扣，初步勘驗好幾天的畫面都未錄到，可能是因駕駛看行車紀錄器監視器有畫面，以為畫面有錄進硬碟而未報修，業者會配合檢警調查。

至於家屬指控不聞不問的說法，林慶武說，事發當晚立即派員轉交家屬5萬元慰問金，但家屬未接受，後續會持續關心負起相關責任，另外，涉案駕駛雖已交保，但公司會先讓他停駛3天，後續處分必須待公司開會討論後決定。（編輯：卞金峰）1090413

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