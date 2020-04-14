高盟傑涉販毒遭起訴 曾因吸毒案判刑

（中央社記者蘇木春台中14日電）曾入圍金馬獎最佳男配角、新人獎與金鐘獎的藝人高盟傑，曾因吸毒遭判刑，去年7月間又涉販毒遭檢舉，雖一度獲不起訴，案經台中高分檢發回續查，中檢今天依毒品罪嫌將他起訴。

台中地檢署起訴書指出，魏姓男子（台中地院另案審理中）民國108年7月17日晚間10時多，打電話給代號「老板」的38歲高盟傑，表達欲購買第二級毒品安非他命，魏男當晚並前往高盟傑位於台中市沙鹿區的住處交易。

雙方議定以新台幣4000元交易，高盟傑當場將一包重量1.875公克的安非他命交給魏男，魏男為求先前因違反毒品危害防制條例案件能獲得減刑，隔天下午2時多，持與高盟傑交易的蒐證影帶，前往台中市政府警察局大甲分局提出檢舉。

台中地檢署原先偵辦時，以未查扣到證物將高盟傑不起訴處分，案件經台中高分檢發回中檢續查，檢方偵辦後依據證人證詞、蒐證影像、手機通聯記錄等證據，今天依違反毒品危害防制條例罪嫌將高盟傑起訴。

高盟傑在107年9月間，就因施用安非他命被警方查獲，經新北地檢署偵辦後處以緩起訴，並命高盟傑至醫療院所勒戒，但高盟傑在緩起訴期間，去年5月又在台中市潭子區遭查獲於車上吸毒，被台中地院判處3個月徒刑，這次又因販毒再被偵辦。

高盟傑因父親經營經紀公司，從小就在電視圈成長，91年曾演出電影「美麗時光」，入圍第39屆金馬獎最佳男配角與最佳新人獎，並在99年演出電影「當愛來的時候」，入圍第47屆金馬獎最佳男配角，另外，也多次演出迷你劇集入圍金鐘獎。（編輯：黃世雅）1090414