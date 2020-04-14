遊戲餐廳暗藏賭博警逮66人 警訊化整為零防疫

（中央社程啟峰峰高雄14日電）高雄鹽埕區一家遊戲餐廳暗地經營賭博，經警方查獲12日深夜逮捕賭客在內66人。鹽埕警分局配合防疫，當晚分車分批帶至分局及各派出所分流偵訊，依賭博罪嫌送辦。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，高雄各家餐廳門可羅雀，但鹽埕區這家遊戲餐廳連月來生意依舊興隆，每逢華燈初上總是高朋滿座，引起警方注意。鹽埕警分局員警數週前喬裝賭客前往探訪，發現店家確有經營賭博不法。

員警12日晚間見時機成熟上門查緝，當場逮捕蕭姓負責人與8名員工、賭客58人。對於賭客不怕疫情，個個戴起口罩共處一室聚賭，不免令現場員警咋舌。配合防疫，分局調派偵防車，分批將蕭嫌等人帶回分局偵查隊及各派出所化整為零偵訊。

這起賭博案，現場查扣賭資新台幣10萬7639元、平板電腦2台、筆記型電腦1台、監視器主機3台、麻將桌14桌、撲克牌2付、天九牌1付、籌碼等證物，訊後依賭博罪嫌移送法辦。店內遊戲設備已被就地查扣，業者訊後獲交保後也被迫宣布停業。

警方調查，這家餐廳原本正派經營遊戲餐廳，但後來生意不佳，業者連月來利用遊戲主題餐廳為掩護，透過網路社群招攬賭客，以麻將、德州撲克等遊戲為賭具，現場以籌碼代替現金聚眾賭博，掩人耳目，賭客事後再以贏得籌碼兌換現金。連月來生意不受疫情影響。

警方呼籲，值此疫情期間，民眾應避免前往人潮擁擠場所，並落實人與人距離保持室內1.5公尺、室外1以尺以上距離，與人接觸時也要載口罩。（編輯：孫承武）1090414