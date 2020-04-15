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男潮間帶挖蛤半身陷泥灘 海巡急調挖土機救命

最新更新：2020/04/15 15:16
61歲張姓男子前往彰化線西鄉塭仔港附近潮間帶挖蛤仔，疑似不熟悉泥灘地，下半身陷在泥灘裡動彈不得，海巡署人員請重機具業者出動挖土機，將張男救出。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真　109年4月15日
61歲張姓男子前往彰化線西鄉塭仔港附近潮間帶挖蛤仔，疑似不熟悉泥灘地，下半身陷在泥灘裡動彈不得，海巡署人員請重機具業者出動挖土機，將張男救出。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真　109年4月15日

（中央社記者吳哲豪彰化15日電）61歲張姓男子前往彰化線西鄉塭仔港附近潮間帶挖蛤仔，但張男疑因不熟悉泥灘地狀況，下半身陷在泥灘動彈不得，趕緊拿手機撥119求救，海巡署動用挖土機才在漲潮前救出張男。

海巡署中部分署第三岸巡隊塭仔安檢所所長陳品碩接受媒體聯訪時指出，由於男子陷入泥灘地的深度太深，沒有辦法用人力救出，才趕緊請附近的重機具業者派挖土機來救人。

岸巡隊指出，家住台中市豐原區的61歲張男，今天早上到線西鄉塭仔漁港的潮間帶，以步行方式走入泥灘地，想要挖俗稱赤嘴的環文蛤，但張男不熟悉泥灘地狀況，陷入泥灘裡動彈不得，張男嘗試脫困卻越陷越深，趕緊拿出身上的手機打119求救。

當時岸邊恰好也有民眾看到張男陷在泥灘地，趕緊通報海巡崗哨，海巡署中部分署第三岸巡隊塭仔安檢所人員到場，發現張男受困地點距岸邊約1公里，加上泥灘地狀況不明，幸好附近剛好有人在施工，安檢所人員趕緊請重機具業者出動挖土機，將張男救出。

張男獲救上岸後，岸巡人員立即幫張男披上毛巾保暖，也檢視張男有無受傷，張男則向岸巡人員道謝，直呼幸好海巡人員及時到達，不然等到漲潮，後果不堪設想。（編輯：洪學廣）1090415

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