散布台南淹大水假消息 網民遭判2個月

（中央社記者張榮祥台南15日電）羅姓男子去年7月在臉書張貼台南、高雄2018年8月淹水相片，再散布台南淹大水的假消息，遭台南市政府提告吃上官司。台南地院依災害防救法判刑2個月，全案可上訴。

台南地方法院認定羅男當時明知颱風過境，民眾會擔心交通、生活受到風災影響，也會急於避開受災嚴重地區，羅男竟偷天換日散布不實消息，讓台南民眾陷入恐慌，行為惡劣，已觸犯災害防救法散布災害不實訊息罪，判刑2個月，可易科罰金。

羅男去年7月20日在臉書發布「暴雨！台南市『淹黃水』有誰關心過」貼文，同時張貼2018年8月台南3張淹水相片及1張高雄仁武淹水相片。

貼文相片讓人觸目驚心，暴雨淹過鐵路、覆蓋路面，高度進逼高架橋，短時間內被轉載700多次；台南市政府得知後急忙闢謠，台南市長黃偉哲更要求警方調查及提出告訴。

羅男到案後坦承張貼相片及發布不實消息，供稱，去年7月20日下午3時多在臉書貼文，相片是從網路新聞擷取，也知道其中1張相片是高雄仁武的淹水相片。

台南市政府水利局表示，羅男在臉書張貼淹水不實消息後，許多民眾打1999市府熱線詢問關切，已明顯影響市民生活。

針對網路上散播假照片，台南市長黃偉哲在去年7月21日透過新聞稿指出，這樣的做法是沒有道德的。「拿一些張冠李戴的照片來做政治口水，這是不需要的，而且令人譴責」。（編輯：孫承武）1090415