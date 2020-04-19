公務員利衝法罰100萬元違憲 法官引用撤銷2案

（中央社記者劉世怡台北19日電）大法官去年12月做出786解釋，利衝法舊法罰鍰最低額100萬元違憲後，法院就原因案件續行審理，日前引用786解釋意旨，撤銷2名公職人員挨罰處分，法務部另依利衝新法規定辦理。

嘉義縣梅山鄉課長江和錫在民國98到102年間，把擔任臨時人員的妻子考績列為甲等，讓她獲取年終獎金及續僱的利益，法務部依公職人員利益衝突迴避法，對江和錫裁罰新台幣100萬元；台南市文化資產管理處組長吳坤明，則因103年間錄取岳父擔任工讀生，也遭法務部裁罰100萬元。

法務部對江和錫及吳坤明開罰，均是依據89年7月12日制定公布的公職人員利益衝突迴避法第14條前段、第16條規定，違反相關規定者分別處100萬元以上500萬元以下罰鍰。

江和錫及吳坤明不服興訟抗罰，由台北高等行政法院審理，法官認為有違憲疑慮，裁定停審並聲請釋憲。

司法院大法官會議去年12月13日做出釋字第786號解釋，認為立法者未衡酌違規情節輕微的情形，一律處以100萬元以上罰鍰，可能造成個案處罰顯然過苛而有情輕法重的情形，抵觸憲法第23條比例原則，並用憲法第15條保障人民財產權的意旨有違，應自本解釋公布之日起不予適用。行政救濟程序中的案件應依107年6月13日修正的利衝法規定辦理。

公職人員利益衝突迴避法已於107年6月13日修正，分別調整罰鍰金額為「新台幣30萬元以上600萬元以下」、「新台幣10萬元以上200萬元以下」。

台北高等行政法院就江和錫及吳坤明案件，裁定撤銷停審而續行審理，審酌2案為第786號解釋聲請案的原因案件，引用786解釋意旨，不適用利衝法舊法，原處分即無以維持，日前判決撤銷原處分，法務部另依利衝新法規定辦理。（編輯：方沛清）1090419