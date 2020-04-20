更多編輯台推薦新聞：
全美多州民眾無視禁令 集體上街抗議禁足令
國際

全美多州民眾無視禁令 集體上街抗議禁足令

敦睦艦隊染疫者曾訪4門市 家樂福閉館消毒
生活

敦睦艦隊染疫者曾訪4門市 家樂福閉館消毒

防堵敦睦艦隊疫情陸上飄 前線採檢檢驗徹夜忙翻
生活

防堵敦睦艦隊疫情陸上飄 前線採檢檢驗徹夜忙翻

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人
生活

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
義媒：梵蒂岡秘密安排教宗訪問中國 首站武漢
首頁 / 社會

私吞收容人金項鍊 看守所管理員遭判1年確定

最新更新：2020/04/20 11:20

（中央社記者劉世怡台北20日電）矯正署台北看守所高姓前管理員涉嫌侵占收容人的金項鍊，一審、二審均判他1年徒刑。高男提起上訴，最高法院日前駁回上訴，維持1年徒刑判決，全案確定。

判決指出，31歲高綱鴻曾任台北看守所戒護科夜勤約聘管理員，民國107年10月6日，高綱鴻為一名涉竊盜案被收押的中國籍董姓男子辦理新收程序與物品保管手續時，暗中偷藏董男1.033兩的金項鍊。

董男進入舍房，同房收容人協助他檢查物品保管分戶卡，董男發現金項鍊沒有被記載到，經所方調閱監視器，才發現是高綱鴻所為，將他帶往廉政署自首。

高綱鴻坦稱因欠債缺錢，才拿走金項鍊，但辯稱怕變賣、典當會被循線查獲，於是隨手將金項鍊丟棄。

一審新北地方法院認為，依案發時台灣公告牌價計算，金項鍊價值為新台幣4萬8035元，審酌高綱鴻犯罪所得在5萬元以下，可依法減刑，且高男也繳回犯罪所得，依貪污治罪條例的侵占職務上持有之非公用私有財物罪，判處有期徒刑1年，褫奪公權2年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。高綱鴻主張應依刑法第59條的情堪憫恕規定予以減輕其判；但二審認為，高男將職務上持有的金項鍊侵占入己，有損公務機關形象，應予適度處罰，一審已依法減輕其刑，罪責相當。

二審認為，縱使高男生活環境不優渥，但也非無法維持基本生活，沒有不得不犯罪的特殊原因與環境，客觀上不足以引起一般同情，不得依刑法第59條規定酌減其刑，認為高男上訴無理由，駁回上訴。

案經上訴，最高法院認為，二審判決並無違法，日前駁回上訴，全案確定。（編輯：張銘坤）1090420

延伸閱讀
看守所管理員酒駕又吸毒 遭判休職2年

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報