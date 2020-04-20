公館商圈違停亂象 北市警強力取締

台北市公館商圈車輛違停亂象叢生，北市警方20日表示，為解決其衍生交通壅塞問題，自3月中旬起實施違停驅離及取締專案，沿線路段也擺放警示交通錐，將持續派遣警力加強取締違規車輛。（台北市警察局中正第二分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 109年4月20日

（中央社記者黃麗芸台北20日電）台北市公館商圈車輛違停亂象叢生，北市警方今天表示，為解決其衍生交通壅塞問題，自3月中旬起實施違停驅離及取締專案，沿線路段也擺放警示交通錐，將持續專案取締。

台北市警察局中正第二分局今天發布新聞稿表示，公館商圈因商家聚集，車輛違停亂象叢生，為解決違停造成交通壅塞問題，自3月11日起實施羅斯福路四段沿線（自羅斯福路4段24巷至基隆路）違規停車車輛驅離及取締專案勤務。

中正二分局說明，警方針對週一至週五的上班日下午5時至晚間7時交通尖峰時段，搬出執法法寶「禁止臨停加強取締」警示交通錐，擺放在沿線路段，藉此提醒用路人勿貪圖一時方便僥倖違停，並派遣警力加強取締違規車輛。

根據警方統計顯示，公館商圈今年1月迄今的重大違規停車取締，包含併排停車、交岔路口10公尺停車、人行道停車、占用公車區違停等違規態樣，已舉發2187件，較去年同期的2504件，已減少317件，可見違停亂象已獲改善。

中正二分局表示，未來除將持續推行本專案取締勤務外，並推動於羅斯福路沿線進行科技執法、完備道路設施並擴大交安宣導，以維持公館商圈周邊交通安全秩序。

中正二分局提醒，駕駛人違規停車或臨停於車流量大區域，可能造成其他用路人產生視覺死角或為閃避而發生交通事故，害人害己，呼籲駕駛人應守法停放於合法停車處所，以免受罰。（編輯：張銘坤）1090420