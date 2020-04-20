強化疫期治安 警政署將召開全國視訊會議

為避免疫情影響衍生相關社會治安問題，警政署20日晚間發布新聞稿表示，任何使防疫和治安產生破口的案件，都立即嚴辦重罰，預計22至24日將在刑事局分別召開北、中、南地區「全國疫期治安維護強化措施視訊會議」。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 109年4月20日

（中央社記者黃麗芸台北20日電）為避免疫情影響衍生相關社會治安問題，警政署今晚表示，任何使防疫和治安產生破口的案件，都立即嚴辦重罰，且22至24日將召開「全國疫期治安維護強化措施視訊會議」。

有鑑於犯罪行為恐易受武漢肺炎疫情影響，警政署今晚發布新聞稿表示，為防範因疫情期間暴力事件發生，造成民眾恐慌，警政署長陳家欽表示，任何使防疫和治安產生破口的案件，均立即嚴辦重罰。

同時，即日起要求全國各警察機關在協助防疫之際，更應上緊治安發條，雷厲風行、有效壓制犯罪氣焰。

警政署說，目前已擬定相關打擊策略和目標，預計22至24日連3天將在刑事局分別召開北、中、南地區「全國疫期治安維護強化措施視訊會議」，向各警察機關宣達，要求秉持一貫嚴正執法立場和強勢打擊手段，以確保治安平穩、守護國人健康與安全。（編輯：李亨山）1090420