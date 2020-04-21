世大運取下TAIWAN旗幟遭求償 國安局逆轉免賠

（中央社記者蕭博文台北21日電）FETN-蠻番島嶼社成員陳俞璋於106年世大運閉幕，帶有TAIWAN字樣旗幟進場，被特勤人員收下並抬離。北院一審判國安局賠償陳男10萬500元，二審高院今天改判全案免賠確定。

全案起於台北市政府民國106年8月30日舉行第29屆世界大學運動會閉幕典禮，陳俞璋手持TAIWAN字樣旗幟進場時，遭到特勤人員取下旗幟，陳男並被送往警分局，過程中陳男手部受傷。

陳俞璋請求國家賠償，他認為，國家安全局執勤過程無視憲法言論表達自由，侵害行動自由、財產權與身體健康權，對國家安全局、台北市政府、警政署等單位求償。

一審台北地方法院認為，陳俞璋手舉印有TAIWAN布條，屬言論自由範疇；且無論TAIWAN或是「台灣」本是超越政治或意識型態，執行正副元首維安的特勤機關竟予以反對，令人難以理解，判國安局應賠償醫療費、精神慰撫金共新台幣10萬500元。

案經陳男、國安局上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，案發時正值副總統蒞臨，陳俞璋等民眾揮舞大幅旗幟的行為及現場觀眾對立叫囂的情形，嚴重影響維安，構成危害及滋擾情事，且有即將發生無法預料之危害之虞。

二審認為，經勸導陳俞璋等人放下及收妥旗幟無效，特勤人員評估必須即時取下TAIWAN布條等大幅旗幟才足以排除維安障礙及預防危害，手段符合比例原則，屬於特種勤務條例所規範對特定維安區域人員、物品所為合法且必要的措施及管制，不具違法性。

二審並指出，陳俞璋當時出現激烈氣憤反應，進而發生爭執、碰撞、拉扯，經特勤人員勸導仍未減緩，且在場其他民眾以激烈言語鼓譟，並以拉扯方式阻止特勤人員執行，使衝突、混亂狀態加劇。

二審認為，特勤人員為排除衝突及避免衝突擴大，強制將陳俞璋帶離現場送至警察分局，為即刻排除現場各種危害公共秩序行為的適當措施，有效排除危害，平息副總統蒞臨現場的滋擾狀況，確保安全維護對象的安全，也避免流血衝突或意外傷亡發生，合於特種勤務條例規定。

二審認定，本案特勤人員所採取的措施合於法令，不具違法性，自不構成國家賠償責任，今天駁回陳俞璋所有請求，且不得上訴。（編輯：張銘坤）1090421