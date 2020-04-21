誆武漢肺炎解藥騙募款 宗教會負責人遭法辦

桃園市孫姓宗教會負責人與戴姓幹部，以一般酵素誆稱是武漢肺炎解藥向信徒募款，不法吸金新台幣200萬元，經調查局循線偵辦，共查扣約90瓶酵素產品及自製標籤等證物。（調查局台中市調查處提供）中央社記者蘇木春傳真 109年4月21日

（中央社記者蘇木春台中21日電）桃園市孫姓宗教會負責人與戴姓幹部，以一般酵素誆稱是武漢肺炎解藥向信徒募款，不法吸金新台幣200萬元，經調查局循線偵辦，台中地檢署複訊後命孫男15萬交保、戴男請回。

台中地檢署今天表示，今年2月接獲檢舉指出，桃園市一處宗教會誆稱找到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）解藥「龍精」，向信徒募款詐財，立即指揮調查局台中市調查處偵辦。

辦案人員跟監蒐證後，並取得「龍精」化驗查出僅為一般酵素食品、無任何療效，本月1日兵分多路前往宗教會位於桃園市大溪區與新北市中和區的佛堂據點偵辦，帶回宗教會負責人67歲孫男及幹部60歲戴男偵辦。

檢調查出，孫男與戴男於今年2月間，向不知情陳姓商人購入瓶裝酵素產品，再向信眾誆稱酵素產品為「龍精」，由不知名奇人道僧耗時27年研發，在民國92年間成功醫治嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病患，也治癒上百名癌症病患，可用來醫治武漢肺炎。

宗教會宣傳預計募集2000萬元經費，用以生產1萬瓶「龍精」，贈送給中國地區武漢肺炎患者飲用，以1單位1萬元號召信眾捐款，捐款者也可索取「龍精」飲用，有信眾透過通訊軟體對外發送「龍精」為肺炎解藥的不實訊息，向一般民眾募捐。

檢調初步清查，宗教會共募得約200萬元資金，逾30名信徒受騙，當日搜索共查扣約90瓶酵素產品及自製標籤等證物，訊問後依違反傳染病防治法及詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢察官複訊後命孫男15萬元交保、戴男請回。（編輯：謝雅竹）1090421