猴寶寶目睹媽媽被煮鍋邊哭 善心人送急救站留活口

（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）野生動物急救站根據目擊者轉述，有民眾在南投縣某鄉鎮山區吃台灣獼猴，目擊者心生憐憫救出鍋邊一隻猴寶寶，送到急救站。這篇臉書文章引起網友憤慨，但急救站人員無法進一步查證，因此調整內容，呼籲民眾重視動物保護問題。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心所屬「野生動物急救站」臉書（Facebook）昨天發文指出：「日前接到民眾通報，山區工寮看見有人正在烹煮獼猴，鍋子外有一隻成年猴子手臂，鍋子旁邊，一隻猴寶寶抱著那隻手，嚶嚶哭泣，目擊民眾心生憐憫，將這隻幼猴救下，帶到市區獸醫院，輾轉來到野生動物急救站」。

這篇臉書文章引起許多網友憤慨，有人認為太凶殘、抓到要重罰、連猴子也吃太誇張；但也有網友反思指出：「如果吃猴子不道德，那也應好好思考吃豬雞牛羊等是否道德，我們總說反對動物虐待，但都只在乎貓、狗、猴，卻對經濟動物視而不見」。

野生動物急救站文章也指出，台灣獼猴雖然非保育類動物，但也是野生動物，不能隨意獵捕宰殺；台灣獼猴與人類同為靈長類動物，不怕人畜共通疾病嗎？

野生動物急救站事後更改文章內容為：「日前接到通報，山區工寮旁有野生動物受傷，根據目擊者轉述，一隻猴寶寶抱著死去成猴的手，嚶嚶哭泣」。對此，急救站今天表示，原文本想客觀轉述目擊者說詞，沒想到引起民眾這麼大反應，失去起初用意，所以調整內文。

急救站表示，「烹煮獼猴」內容是根據「目擊者自述」，無現場照片等任何佐證，急救站人員無法進一步查證，但目前「山區仍有打獵行為，還是有人在吃野生動物」，不過，聽聞吃猴子行為真的極少，文章希望民眾重視「存在的動物保護問題」，不是要引起對立紛爭。

這篇臉書文章提到，台灣獼猴寶寶與母親關係十分緊密，一出生就緊隨著母親，除非母親死亡或遭遇意外，猴寶寶才會和媽媽分開。

文章指出，猴寶寶右手無名指斷裂，且小拇指顏色發紫，評估狀況後，決定立刻為牠截肢，避免壞死傷肢感染。猴寶寶術後恢復狀況良好，努力學習喝奶、努力長大，只是從小離開猴群的幼猴，難再回到野外、融入猴群，未來可能得在收容中心終老。（編輯：唐聲揚）1090421