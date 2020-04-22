高市臨愛河道路坍塌 疑建商開挖連續壁意外

（中央社記者王淑芬高雄22日電）高雄市光復三街、河東路口於21日晚上發生道路坍塌意外，長約10米、寬5米的路坑引發恐慌，市府工務局連夜要求建商搶救回填，清晨持續回填，工務局今天表示，暫無公共安全疑慮。

工地意外發生在昨晚11時許，夜深人靜之際，零星民眾路過大為驚慌，緊急通報市府，工務局長吳明昌及建管處長連夜趕赴現場坐鎮指揮。

工地坍塌掏空路基，長10米、寬5米的路坑，坑洞還不斷的湧水，因鄰近愛河附近，令人擔心路基恐快速流失。

工務局指出，是建商施做連續壁時，造成鄰近路面下沉所致。工務局獲報會同土木技師公會勘查，初勘疑似漲潮導致連續壁穩定液濃度降低，造成內外側土壓力不平衡發生連續壁開挖坍塌，造成公共安全疑慮。

工務局勒令建商停工，立即回填坑洞，以免基地周地層軟弱掏空、地下水壓不穩再擴大塌陷範圍，同時要求業者連夜施工回填。建商於坑洞內底部回填礫石級配及灌漿以避免道路塌陷擴大。

工務局建管處長陳俊昌告訴中央社記者，至清晨６時許工地持續回填當中，暫無公共安全疑慮，並請路過的民眾小心。1090422

建商開挖工程波及道路造成坍塌長約10米，引起恐慌，經連夜搶救，22日清晨已陸續回填。（工務局提供）中央社記者王淑芬 傳真 109年4月22日