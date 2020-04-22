警官遭爆出入招待所 警署：查無不法

（中央社記者黃麗芸台北22日電）媒體報導指，有警界高官出入私人招待所，且警政單位已收到檢舉函，恐和警界人事角力有關。警政署今天表示，經查此非列管不當場所，且當事人也無不法情事。

周刊王今天報導，信義區松勤街上一間要價新台幣上億元的豪宅遭直擊暗藏辣妹招待所，且出入分子有藝人、警界高官和道上兄弟，人員複雜讓周遭住戶提心吊膽。

自由時報也指出，這間私人招待所遭人檢舉有警政高官出入，且被拍下進出畫面，但拍攝時間超過1年，近來才被爆出，熟知內情者認為520內閣將改組，警界高階人事也將大調動，因各方角力，才被刻意選在此時丟出此訊。

警政署今天回應表示，經查上述地址並非列管有案的不妥當場所，近兩年也未接獲檢舉色情營業或涉及員警風紀案件；另查此場所為私人會館性質，專出租給不特定人士舉辦餐敘和聯誼使用，並非有女陪侍的場所。

針對有警官遭拍出入一事，警政署說，這名警官是在民國107年10月於下班後攜眷出席單純餐會，且到場致意後不久就離席，經調查並無任何不法或不當情事。

警政署說，關於此場所近期是否潛藏賭博或色情狀況，將責令台北市警察局嚴厲查處並依法辦理。

同時，警政署說，人事作業均通盤考量專業能力、職務歷練及升遷倫理等，並不會因黑函檢舉或不實指控而影響當事人升遷權益。（編輯：張銘坤）1090422