兄為磐石艦確診者 警專生自主隔離

（中央社記者黃麗芸台北22日電）海軍敦睦艦隊累計28人染疫。警專今天說，校內兩名男學生的哥哥為磐石艦成員，且其中一員已確診，已要求兩人在家自主隔離和自主健康管理，校園也加強防疫措施。

海軍敦睦艦隊群聚疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今天宣布新增1例武漢肺炎確診個案，為敦睦艦隊實習生，軍艦群聚累計28人染疫。目前全台確診累計426例。

台灣警察專科學校今天表示，18、19日陸續接獲校內兩名20歲的男學生主動通報，均稱週末假期返家有接觸在磐石艦工作的哥哥。

其中，18日通報的男學生，其哥哥並無染疫，但兩人週末返家期間有接觸史，校方獲知後已請他在家自主健康管理。

另一名男學生則於19日兩度通報校方，第一次先告知週末返家有和在磐石艦工作的哥哥接觸，事隔5、6個小時後得知哥哥檢驗結果確診染疫又再度通報，立即要求他直接在家自主隔離。

警專說，這兩名男學生均為週末返家才和哥哥接觸，通報校方後就未曾返校，也未接觸校內其他師生。

有鑑於疫情延燒，警專在2月下旬開學時，就將防疫列為首要任務，並實施全面消毒、衛教宣導、校門進出管制、體溫量測等防疫措施。

警專表示，除原有防疫措施外，校方持續加強學生旅遊史回報、主動反映狀況、收到提醒簡訊將先行隔離，以及設置隔離寢室因應，積極加強相關防疫作為。（編輯：張銘坤）1090422