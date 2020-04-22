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宜蘭女童重病 各界主動捐款助醫療

最新更新：2020/04/22 18:56
宜蘭黎明國小一名女童3月底時因急性心肌炎送醫，後轉往台大醫院兒童醫院葉克膜團隊醫治，由於醫療費用龐大，近日有不少善心人士獲知後主動到校捐款，盼助女童早日回到學校上課。圖為黎明國小外觀。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝　109年4月22日
宜蘭黎明國小一名女童3月底時因急性心肌炎送醫，後轉往台大醫院兒童醫院葉克膜團隊醫治，由於醫療費用龐大，近日有不少善心人士獲知後主動到校捐款，盼助女童早日回到學校上課。圖為黎明國小外觀。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝　109年4月22日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）宜蘭黎明國小廖姓女童3月底時因急性心肌炎送醫，後轉台大醫院兒童醫院葉克膜團隊醫治，因相關費用龐大，近日外界有不少善心人士主動捐款，助她平安回到學校上課。

黎明國小校長曹議鐸今天告訴中央社記者，廖姓女童約在3月底時，因急性心肌炎送醫，一度昏迷多日，後經轉到台大醫院兒童醫院葉克膜團隊醫治，但相關醫療費用仍龐大，校方於是發起校內單純的募款活動，並將所有校內捐款存入學校的仁愛基金，設定專用款項，但後經許多熱心家長將訊息轉貼在臉書上後，近日有不少外界善心人士主動到校捐款。

曹議鐸說，依規定，學校如果要對外募款必須經過一定流程，也涉及開立專用帳戶相關問題，因此近日會將外界善款直接轉成給廖姓女童的醫療費用，協助她順利度過難關，早日回到校園與家中過正常生活。

校方表示，廖姓女童的母親在工廠上班，月收入只有新台幣2萬多元，父親是裁布師傅，但近日疑似受大環境影響，收入較不穩定。

宜蘭縣教育處表示，廖姓女童的家庭不是中低收入戶，不符合相關救助標準。縣長林姿妙日前以個人名義，捐出3萬元給女童家庭，並呼籲外界一起幫女童集氣，希望可以早日度過難關。（編輯：方沛清）1090422

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