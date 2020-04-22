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誆稱可治椎間盤突出 父子繳交犯罪所得獲緩起訴

最新更新：2020/04/22 20:01

（中央社記者蘇木春台中22日電）台中市羅姓父子開設民俗療法整復所，以手部戴手套抹潤滑油插入患者肛門扳動，標榜可改善椎間盤突出、坐骨神經痛，檢方偵辦後審酌2人坦承犯行、繳回犯罪所得，予以緩起訴處分。

台中地檢署緩起訴處分書指出，63歲與35歲羅姓父子，自民國106年間至108年8月31日止，在台中市西屯區的住處，開設傳統國術損傷整復所，2人均未取得合法醫師執照。

羅姓父子以「尾椎療法」為招攬，標榜透過療法可改善椎間盤突出、坐骨神經痛等症狀，以手部穿戴手套塗抹潤滑油後，插入患者肛門並按摩扳動尾骨，以一次收費新台幣1200元營利，共計獲利約4萬2000元。

有患者接受治療後認為無效，向台中地檢署檢舉，案件經台中市政府衛生局會同警方於108年8月31日下午3時多，持搜索票前往整復所查緝，當場查扣整復預約紀錄簿、手套與潤滑液等證據。

羅父到案時供稱，多年前到中國向師父學習民俗尾椎療法，回台與兒子開設整復所，患者男女皆有，許多患者認為有效，甚至有五金行員工向他拜師學藝。

檢方認為，羅姓父子將手部插入患者肛門按摩，具有侵入性與危險性，屬醫療行為的一種，應取得合法醫師資格才能執行業務，涉違反醫師法。

但檢方審酌2人犯後坦承犯行、深表悔意，且主動繳回犯罪所得，將2人緩起訴處分，緩起訴期間均為一年，兩人共應向公庫支付13萬元。（編輯：陳俊碩）1090422

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