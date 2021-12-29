密醫注射過量麻醉劑害命 判刑2年6月定讞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北29日電）男子林愈翔不具醫師資格卻經營診所看診，並注射過量麻醉劑導致病患身亡，另僱用邱姓男子冒名看診。更一審依醫師法判林男2年6月徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決指出，林愈翔不具醫師資格，卻於民國103年2月起於新北市經營診所，佯稱在美國取得神經科醫師執照，從事看診、電療、注射、給予藥物等醫療行為。

103年6月間，林愈翔透過醫師廖憲治尋找看診醫師，廖男明知友人邱平滿沒有醫師資格，卻安排邱男冒用黃姓醫師名義在林愈翔的診所看診；林男事後得知此事，仍持續讓邱男看診，並共同藉此詐領健保醫療費。

此外，林愈翔於103年10月間為患有眼瞼肌無力症的洪姓病患治療，卻注射過量的麻醉劑，導致洪男嘴唇發黑、意識不清，經送醫急救宣告不治。

案經新北地檢署偵結，起訴林愈翔、邱平滿、廖憲治。一審新北地方法院判決3人有罪，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，仍判3人有罪。

案經最高法院發回更審，高院更一審指出，林愈翔、邱平滿未具醫師資格，無視法律嚴厲禁止，罔顧病患權益，假冒合格醫師執行醫療業務並詐領醫療給付，林男更導致洪姓病患身亡。

更一審審酌，林愈翔等人坦承犯行，並與被害人家屬達成和解，依醫師法的非法執行醫療業務罪，判處林男2年6月徒刑、邱男1年8月徒刑、廖男10月徒刑。

更一審並考量廖憲治沒有前科，未因本案獲得不法利益，日後當知所警惕，宣告緩刑4年，條件是提供220小時義務勞務、接受20小時法治教育。

案經林愈翔等人上訴，最高法院認為，更一審判決認事用法、量刑均無違法，日前駁回上訴，全案定讞。

另一方面，林愈翔104年7月間以注射幹細胞治療為由，對呈植物人狀態男子注射不明針劑，向男子父母詐得百萬餘元，109年間已被判刑3年6月定讞。（編輯：謝雅竹）1101229