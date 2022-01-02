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首頁 / 社會

台中滷味店氣爆起火 一女員工受傷送醫

2022/1/2 10:50（1/2 11:30 更新）
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台中市北區永興街一家滷味店2日上午發生氣爆火警，消防局獲報到場搶救，現場散落器具等物品，起火原因消防局正調查釐清。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年1月2日
台中市北區永興街一家滷味店2日上午發生氣爆火警，消防局獲報到場搶救，現場散落器具等物品，起火原因消防局正調查釐清。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年1月2日
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（中央社記者蘇木春台中2日電）台中市北區一家滷味店今天上午發生氣爆火警，消防局獲報到場搶救，一名女員工燒燙傷送醫，起火原因消防局正調查釐清。

台中市消防局今天發布新聞訊息表示，今天上午8時44分獲報，北區永興街一家餐廳發生火警，派遣救災車輛12輛、救護車1輛與消防人員39人前往搶救。

消防人員表示，現場為一棟3層樓建築物，一樓為一家滷味店爆炸起火燃燒，一名年約43歲女員工腳部二度6%燒燙傷，送往中國醫藥大學附設醫院救治。

3樓發現3人未受傷，由消防人員引導避難，火勢在9時7分撲滅，火警原因消防局正調查釐清。（編輯：陳仁華）1110102

台中市北區永興街一家滷味店2日上午發生氣爆火警，消防局獲報到場搶救，一名女員工燒燙傷送醫。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年1月2日
台中市北區永興街一家滷味店2日上午發生氣爆火警，消防局獲報到場搶救，一名女員工燒燙傷送醫。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年1月2日
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