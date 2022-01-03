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首頁 / 社會

與前法官家人官司敗訴揭對方個資 老翁判賠12萬

2022/1/3 11:58
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（中央社記者林長順台北3日電）劉姓老翁與前法官吳姓女子家人因房屋漏水打官司敗訴後，製作YouTube影片公布對方個資，並指「吳法官要錢也要命」等語。台北地院判決劉男應賠償吳女等3人新台幣12萬元。

吳女主張，劉男因房屋漏水問題與吳女丈夫王姓男子及其父親打官司敗訴確定，於民國108年4月間在YouTube網站上傳影片，指「吳法官不止要錢也要命…她本性就是那麼惡劣」等語，並公布吳女及附有王姓父子姓名、地址的裁判文書及吳女照片等內容。

吳女及丈夫、公公提起刑事告訴，並認為劉男侵害他們的隱私權及吳女名譽權，向法院提告，要求劉男賠償30萬元，並移除影片。

刑事部分，台北地方法院依違反個人資料保護法等罪，判決劉男有期徒刑4月，得易科罰金。劉男不服提起上訴，台灣高等法院判決駁回。

民事部分，劉男辯稱原告無證據即指他家漏水，已遭罰45萬元，他上傳的影片講的都是一樣的事情，沒有道理重複告他。

台北地方法院審理後認為，劉男相關言論已侵害吳女的名譽權及吳女等3人的隱私權，判決劉男賠償3人12萬元，並移除影片。全案可上訴。（編輯：李亨山）1110103

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