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台南透天民宅火警 2人受傷送醫

2022/1/3 19:38（1/3 19:46 更新）
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台南市中西區府前路一段巷弄內的1間透天厝民宅3日傍晚起火，消防局獲報隨即調派人車前往灌救。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月3日
台南市中西區府前路一段巷弄內的1間透天厝民宅3日傍晚起火，消防局獲報隨即調派人車前往灌救。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月3日
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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市中西區府前路一段巷弄內的1間透天厝民宅今天傍晚起火，消防人員在獲報後半小時內將火勢撲滅，從屋內及時救出的3人中有2人遭嗆傷，起火原因有待進一步釐清。

台南市政府消防局在下午5時31分接獲報案，指稱在中西區府前路一段85巷內1戶透天民宅冒出火煙，隨即調派人車前往灌救，首批抵達的消防人員發現疑似還有5人在屋內，除了出水灌救，並先把位於2樓的3人救出，隨後再協助另2人脫困。

台南市消防局隨後發布新聞稿指出，從現場救出的5人都意識清醒，其中1名32歲的男子及1名80歲婦人經檢傷評估後由救護車分送2家醫院治療，其餘3人婉拒送醫。

台南市消防局指出，火勢於下午5時59分撲滅，現場為2樓磚造建物，燃燒面積約40平方公尺，起火原因及財物損失仍待進一步釐清。（編輯：謝雅竹）1110103

台南市中西區府前路一段巷弄內的1間透天厝民宅3日傍晚起火，現場冒出火煙，消防人員進行灌救，起火原因有待進一步釐清。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月3日
台南市中西區府前路一段巷弄內的1間透天厝民宅3日傍晚起火，現場冒出火煙，消防人員進行灌救，起火原因有待進一步釐清。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月3日
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