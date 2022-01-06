苗栗農工行政大樓火警無傷亡 疑電線走火釀禍

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國立苗栗農工6日清晨發生火警，消防隊員獲報趕往搶救，所幸無人傷亡。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月6日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）國立苗栗農工今天清晨傳出火警，消防隊員趕往搶救，發現行政大樓3樓冒出濃煙，隨即拉出水線進入屋內撲滅火勢，所幸無人傷亡。火警不排除電線走火的可能，起火原因待查。

苗栗縣政府消防局清晨5時左右接獲通報，指國立苗栗農工校園發生火警，立即派遣苗栗消防分隊人車前往灌救，抵達現場發現行政大樓冒出陣陣濃煙，消防人員馬上拉出水線進入屋內搶救。

苗栗分隊小隊長劉旻昌今天接受媒體聯訪表示，這次出動人車包含4台消防車及23名警義消，到場後看到火煙從行政大樓3樓門窗竄出，立即布水線順利撲滅火勢，所幸沒有人員傷亡。

起火點為會議室旁的影印機、碎紙機、冷氣機等電器處，消防人員不排除電線走火的可能，起火原因待查。

校方指出，火警發生時，師生都尚未到校，僅燒燬部分行政事務機具，可說是有驚無險。目前行政大樓4樓正在進行校舍整建工程，是否與3樓火警有關，有待勘驗。（編輯：戴光育）1110106