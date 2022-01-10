司法醫療聯盟照顧弱勢家庭 蔡清祥：各地檢響應

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（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）嘉義地檢署協助犯罪被害人等弱勢家庭就醫問題，今天與嘉義縣市醫療院所成立「司法愛嘉醫療聯盟」，看診免掛號費，法務部長蔡清祥表示，照顧到司法邊緣戶，全國各地檢應響應。

「司法愛嘉醫療聯盟」今天在嘉義地檢署大禮堂辦理啟動儀式，蔡清祥、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠，以及嘉義縣市各醫師代表等人共襄盛舉。

嘉義地檢署檢察長張曉雯致詞表示，對部長蔡清祥曾提及的「要從別人的需要上、看見自己的責任」，印象深刻，檢察官打擊犯罪外，面對司法看見的弱勢被害人、更生人及受保護管束人家庭，更應結合社會資源提供協助，因此，與嘉義縣市醫師公會、診所協會等協會合作，共同成立「司法愛嘉醫療聯盟」。

張曉雯指出，醫療聯盟結合嘉義基督教醫院等164家醫療院所，未來可服務約2500個司法弱勢家庭。經審核的司法經濟弱勢者，持核給的醫療卡前往聯盟的醫療院所就診時，可免除看診掛號費；醫療院所也可依個別境遇給予相關醫療費用優惠。

蔡清祥致詞說，法務部去年也結合社會資源，為弱勢受刑人完成假牙製作及配戴；並在桃園女監提供攜子入監女性收容人的嬰幼兒口腔健康照顧，去年底辦理成果發表，建立他們的自信心，擁有健康的身心狀況。

蔡清祥指出，「司法愛嘉醫療聯盟」善用社會資源，照顧到司法邊緣戶的健康，全國各地檢應一起來響應。另外，也呼籲醫界協助照護精神病患的收容人，以及性侵害刑後強制治療。

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黃敏惠致詞指出，法務部用心及嘉義縣市各醫療院所的支持與加入，從第一線看到司法弱勢家庭，發現問題到一步步解決問題，中央與地方、地方與民間共同合作，將社會安全網持續擴大，建立起保護牆，才有一個安全、安心的「嘉」。

翁章梁致詞表示，「司法愛嘉醫療聯盟」關注到社會邊緣戶，這是公務人員的進步；台灣人有做功德的觀念，台灣是一個有福氣的地方，感謝嘉義縣市醫療院所提供協助，讓社會變得更祥和。（編輯：陳仁華）1110110