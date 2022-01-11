司法節6個1連珠 許宗力期許司法大步邁向改革

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

司法院及法務部等11日舉辦司法節學術研討會，院長許宗力（左）致詞時說，111年1月11日，6個1連珠，好兆頭，期許司法大步邁向改革的黎明時刻。中央社記者劉世怡攝 111年1月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北11日電）司法院及法務部等今天舉辦司法節學術研討會，院長許宗力說，111年1月11日，6個1連珠，好兆頭，期許司法大步邁向改革的黎明時刻。部長蔡清祥說，推動貫徹司法為民的核心理念。

為慶祝第77屆司法節，增進實務界及學術界交流，司法院、法務部與全國律師聯合會今天共同舉辦「司法節學術研討會」。

司法院長許宗力於開幕致詞時細數國民法官制度等各項司法改革政策，引用民調數字肯定法官及司法人員的努力，強調將研議各項減輕司法負擔的措施，期能讓司法制度更加周全、合理，進而提升裁判品質，提供民眾更充分的保障。

許宗力指出，司法院上個月院會通過各類金字塔型訴訟制度的改革草案，是司法改革的重中之重；他堅信，唯有打造堅實的第一審及嚴格的法律審，才能合理分配司法資源，希望各界能打破「越多審級越能保護人民訴訟權益」的迷思，一起支持司法院的草案。

法務部長蔡清祥致詞表示，今天學術研討會的主題「開放司法對話新紀元-國民法官法之規劃與實踐」，國民法官法的立法，拉近人民與司法距離，提高司法的透明度，更增加人民對司法的信賴，於112年1月1日開始，全體國民都有機會進入法庭，擔任國民法官，實際參與刑事審判，此為司法制度重大變革，意義非凡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡清祥指出，法務部在這次研討會的第三場次，特別挑選了近期模擬法庭演練後，各界均十分關切的議題：「國民法官新制下法院對國民法官之指示─從當事人參與及檢察官監督談起」，希望藉這個主題拋磚引玉，能更深化國民法官法的具體實踐。

全國律師聯合會理事長陳彥希指出，相較於一般刑事審判，國民法官制度需要審檢辯三方更高度的配合及參與，才能順利完成複雜的國民參與審判程序，身為律師，他與法官、檢察官同樣感受到國民法官制度的重要性。（編輯：李亨山）1110111