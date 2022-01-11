仲介到俄羅斯找代理孕母產龍鳳胎 男獲緩刑5年

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（中央社記者劉世怡台北11日電）黃姓男子涉安排一對夫婦到俄羅斯，由俄籍女子提供卵子後，經由代理孕母產下1男1女龍鳳胎，雙方因尾款給付及疫情回台發生糾紛，黃男自首犯罪，北院日前判黃男10月，緩刑5年。

台北地方法院判決指出，黃姓男子之前已有非法仲介代理孕母的判例，卻仍重操舊業，在網路刊登前往俄羅斯進行人工生殖相關訊息，藉以招攬精子、卵子及代理孕母的需求者。

判決指出，一對夫婦因瀏覽訊息後，主動與黃男聯繫，黃男與這對夫婦約定提供仲介服務美金10萬元並簽訂「新希望優生包生代孕契約」，這對夫婦先後給付美金9萬元，後續則將這名丈夫的精子與俄羅斯籍女子所提供卵子結合，再將受精胚胎植入代理孕母子宮，民國109年10月20日產下1男1女的龍鳳胎。

判決指出，黃男因尾款金額若干及如何將甫誕生的龍鳳胎於疫情期間接回台發生糾紛，黃男自行到警局自首犯罪。

台北地院依人工生殖法的圖利居間介紹生殖細胞罪，判黃男10月，緩刑5年，須向公庫支付新台幣30萬元及60小時義務勞務。可上訴。（編輯：李亨山）1110111