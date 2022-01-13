竹聯幫弘仁會長涉擄人詐欺 刑事局逮12嫌送辦

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桃園和台南等地去年發生數起擄人勒贖及恐嚇取財案，刑事局循線長期偵蒐，發現竹聯幫弘仁會長林男等人涉有重嫌，12日發動拘提行動逮捕12嫌到案。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年1月13日

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）桃園和台南等地去年發生數起擄人勒贖及恐嚇取財案，刑事局循線長期偵蒐，發現竹聯幫弘仁會長林男等人涉有重嫌，昨天發動拘提行動至雙北市多處逮捕12嫌到案，依法送辦。

台南市去年爆發賭盤女組頭遭歹徒綁架5天後獲釋，遭軟禁期間簽下新台幣2800萬元本票才被釋回；另，桃園市也發生有藥頭當街被擄後遭毆打拘禁；以及台北市中山區酒店遭人丟擲手榴彈等案。

刑事局今天舉行記者會，偵查第四大隊大隊長陳瑞基表示，由於去年陸續發生桃園、台南等地數起擄人勒贖和恐嚇取財案件，經查發現為同一黑幫成員所為，隨即和新北市警察局刑警大隊、台北市警察局南港分局及中山分局共組專案小組追查，並報台北地檢署檢察官指揮偵辦。

經專案小組長期蒐證發現，此不法集團涉及去年2月桃園市有藥頭遭強押囚禁6天，和同年3月台南市賭盤女組頭遭綁一案，以及去年3月於台北市林森北路1間酒店丟擲爆裂物、同年10月的北市內湖擄人未遂等案。

因上述案件成員多數已落網，專案小組鎖定「擒賊先擒王」手法，鎖定竹聯幫弘仁會長37歲林男（綽號小阿閎）及成員進行長期蒐證，發現他們除以押人勒贖方式獲取非法利益外，追查金流時也發現還從事網路博弈事業及詐騙機房牟利。

專案小組見時機成熟，於昨天持拘票和搜索票於雙北市多處同步拘提林嫌等12人到案，現場查扣空氣長槍1把、男用名錶1支、現金和金戒指、電腦及手機等贓證物。

全案詢後依涉擄人勒贖、恐嚇取財、詐欺、洗錢、組織犯罪等罪移送台北地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1110113