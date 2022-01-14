調查局一級主管人事異動 林中輝調任新北處長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北14日電）法務部調查局今天公布一級主管人事異動案，牽動13人。新北市調查處前處長文瀚本月初升任副局長，遺缺由航業調查處處長林中輝接任。

調查局官員說，此波異動除因應文瀚升任副局長，也是因應多名處長調任研究委員而進行的通盤調動。

6都處長部分，新北市調查處處長由林中輝調任，台中市調查處長由國家安全維護處處長蕭清淵調任，台南市調查處處長由福建省調查處處長翁維藝調任。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，國家安全維護處處長由新北處副處長張育瑞升任，廉政處長則由台北處副處長吳以公升任，航業調查處處長由關務署督察室主任王忠彥升任，福建處長由桃園市調查處副處長黃建華升任。

現任台中處長余福明、台南處長林志龍、廉政處長楊正茂、研究委員會研究委員潘國榮等4人調任主任秘書室研究委員，主任秘書室研究委員陳孟真調任研究委員會主任委員，主任秘書室研究委員林世偉調任研究委員會副主任委員。（編輯：張銘坤）1110114